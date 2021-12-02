شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فيلم "غدوة"تمثيل وإخراج ظافر العابدين المشارك بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر فيلم "غدوة" للنجم ظافر عابدين والذي يعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساء ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، والفيلم من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).