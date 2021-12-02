شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأفيش الرسمى لفيلم "الكاهن" وطرحه فى دور العرض 29 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "الكاهن" الأفيش الرسمي للعمل والذى تصدره جميع الفنانين المشاركين في بطولته ويتوسطهم شبح، مع الإعلان عن عرضه في السينمات يوم 29 من شهر ديسمبر الجارى، حيث شهدت الأسابيع الماضية بدء عمليات الدعاية بطرح الأفيش المبدئى وصور من كواليس جلسة تصوير الأفيش الرسمي.



افيش فيلم الكاهن

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن، والفيلم مرشح للعرض في السينمات الشهر المقبل.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.