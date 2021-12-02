شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "صاروخ أحمر" لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم "صاروخ أحمر"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 128 دقيقة، في الساعة الـ 6:30 مساء بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وسيكون العرض الثاني يوم السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ 6:30، بقاعة إيوارت.

فيلم "صاروخ أحمر" من إخراج شون بيكر، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور أحداثه حول مايكي ممثل احترف العمل بالأفلام الإباحية يضطر للعودة لبلدته القديمة في ولاية تكساس بلا عمل وبلا مال وجسدة مليء بالإصابات.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر الجاري، بعد افتتاحه يوم الجمعة الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتم تكريم النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وسلمتها له الفنانة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ووالدته وزوجته، وعبر عن سعادته بالجائزة التي تحمل اسم مهرجان القاهرة وفاتن حمامة، وأن من سلمته الجائزة هي رفيقة مشواره منى زكي.