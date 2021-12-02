شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "صاروخ أحمر" لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "صاروخ أحمر" من إخراج شون بيكر، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور أحداثه حول مايكي ممثل احترف العمل بالأفلام الإباحية يضطر للعودة لبلدته القديمة في ولاية تكساس بلا عمل وبلا مال وجسدة مليء بالإصابات.
يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر الجاري، بعد افتتاحه يوم الجمعة الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتم تكريم النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وسلمتها له الفنانة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ووالدته وزوجته، وعبر عن سعادته بالجائزة التي تحمل اسم مهرجان القاهرة وفاتن حمامة، وأن من سلمته الجائزة هي رفيقة مشواره منى زكي.
كما تم تكريم الفنانة الكبيرة نيللى بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وقدمها لها الفنان الكبير سمير صبري، وأعربت الفنانة الكبيرة نيللى عن سعادتها الكبيرة خلال تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى، وقالت نيللى إنها سعيدة وفرحانة بتكريمها، مشيرة إلى أنها لها الشرف بتكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ43، مضيفة أنها لم تعتزل الفن وترفض عددا من الأعمال التى تعرض عليها.
وأضافت أنها كانت مخضوضة أثناء وقوفها أمام الراحل محمد عبد الوهاب، ولكن بعد ذلك لم تتخوف، خاصة أنه كان شخصا لطيفا، على حد قولها، مشيرة إلى أن أكثر فنان كان يضحكها الراحل سمير غانم، ووصفت الراحلة صباح بأنها شخصية جميلة.