شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صناع الفيلم اللبنانى "النهر" على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر صناع الفيلم الروائي اللبناني "النهر"، للمخرج غسان سلهب والذي يعرض بمسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقام بدارالأوبرا المصرية، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور قصته حول رجل وامرأة على وشك مغادرة مطعم يقع في قلب الجبال اللبنانية، فوجئا بأزيز الطائرات المقاتلة على ارتفاع منخفض. من بعيد، يبدو أن الحرب تندلع مرة أخرى.

ويبدأ الرجل في البحث عنها بعد أن غابت عن أنظاره، وجدها على الجانب الآخر من الجبل، يغرقان معا في عمق الطبيعة التي تصبح طيفية بشكل متزايد، تماما مثل الخيط الرفيع الذي يربطهما.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى ، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).