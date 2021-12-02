شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطي يكتب عن فيلم "رجل بلا وطن": "نافين" يحلم!! .. كيف يجرؤ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحلم والأمل في غد أفضل، أمر بات من الخيال، كيف تجرؤ أن تحلم في عالم لا يؤمن بالأحلام وربما لا يؤمن بوجودك من الأساس ويتمنى ألا تشاركه الأكسجين علي هذه الأرض، وحقيقة لا أعرف متي أصبح مواطنو الدول المتقدمة، لا يقلون تخلفا وعنصرية واضطهادا عن هؤلاء ممن تطلق عليهم تلك الدول أنهم مواطنو العالم الثالث ممن يصنفوك ويضهدوك ويقتلوك باسم الرب، ممن يتعاملون مع أنفسهم علي أنهم يد الله في الأرض وأكم من جرائم لا يرضى عنها الله، ارتكبها البشر باسمه زورا وبهتانا.



رجل بلا وطن

فيلم "رجل بلا وطن" واحد من حسنات، مهرجان القاهرة السينمائي، الذي فتح من خلالها المهرجان للجمهور فرصة لمشاهدة فيلم بنجلاديشي، ربما لا يشاهده مرة أخري في أي مكان، وربما حتي مواقع القرصنة قد لا تهتم بسرقة فيلم عن بنجلاديشي مضطهد في بلده.



صناع الفيلم في مهرجان القاهرة

أختار المخرج مصطفى سروار فاروقي، الممثل ناوازودين سيديكيو ليلعب دور "نافين" في فيلم "رجل لا وطن - No Man's Land"، ربما يتشارك اسم الفيلم مع الكثير من الأفلام، لكنه يختلف عن محتواه، حيث يلعب نافين دور رجل من جماعة الأحمديون المضطهدة في بنجلاديش، ليجد نفسه وأسرته مهددا بالقتل في أي لحظة، فوالده ذبح باسم الرب، ذبحا كالأغنام، ولم يتم الاكتفاء بذلك فقط، بل قوبل محاولة دفن جثمانه بالرفض، فكيف يدفن في مقابر مضطهدوه وهم من نحروه للتخلص منه ومن من هو علي عقيدته بالأساس.

No Man's Land

تدفع تلك الأمور نافين للهروب إلى استراليا وتحديدا في سيدني، بعدما أجبر علي تطليق زوجته بعد أيام من زواجه منها، يتخلي عن اسمه الحقيقي –سمير- ويختار اسم نافين، ليتوه وسط الزحام فلا أحد يصنفه ولا يخضع لحالة الهلع التي تنتاب جزء كبير من العالم، لكل ما هو مرادف لما يعنيه الاسم العربي ودينهم ومعتقداتهم.

No Man's Land

يحلم نافين بحياة جديدة لا يخضع فيها للاضطهاد فيكذب حول اصله وفصله ودينه وعرقه يوهم من حوله أنه هندي ربما يجد في ذلك الأمان، تمنحه زميلته بالعمل الحب والأمان والسكينة، وكأنه ولد من جديد، لكنه يفقد حياته ثمنا لتطرف بعض مواطني سيدني، ممن يضطهدون بدورهم الهنود، باعتبارهم يقاسموهم لقمة العيش فيقتل نافين ويلقي بجثمانه، علي الشاطئ، دافعها بحياته ثمن كونه رجل بلا وطن.