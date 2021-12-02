شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماجد الكدوانى وروبى وطفل يتصدرون الأفيش الرسمى لفيلم "برا المنهج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "برا المنهج" الأفيش الرسمي للعمل المقرر طرحه في دور العرض يوم 15 ديسمبر المقبل، وتصدر البوستر ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر شريف، وذلك بعد طرح الأفيش الأول للفيلم قبل أسبوعين، وتصدره شبح وأمامه طفل يقف بظهره، لاسيما وأن قصة الفيلم تعتمد بشكل أساسى على طفل.



الافيش الرسمى لفيلم برا المنهج

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.