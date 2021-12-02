شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "جوازة معفرتة" لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد فى موسم الرياض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية " جوازة معفرتة" اليوم الخميس للنجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر عرض المسرحية لمدة 5 ليال لتنتهى يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحى كل من نجم مسرح مصر محمد أنور وبيومي فؤاد وإسماعيل فرغلي وايمان السيد وأحمد على وهى من تأليف أمير طعيمة والإخراج لـ أوتاكا.

وتعد "جوازة معفرتة"التعاون الثانى بين فهمي وهنا الزاهد بعد مسلسل الواد سيد الشحات، وشاركهم كل من نجم مسرح مصر محمد أنور وبيومي فؤاد وتسجل المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما.

وكان آخرأعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز، وانطلق فى دور العرض بموسم عيد الأضحى الماضى ومستمرعرضه فى السينمات حتى الآن، وتخطت إيراداته حاجز 60 مليون جنيه.