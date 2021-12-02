ظهور نادر لزوجة محمد ممدوح تايسون.. جمالها خطف أنظار الجميع – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 03:55 مساءً - برسالة دعم وتقدير، عبر الفنان محمد ممدوح عن الشكر والامتنان لزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لدعمها ووقوفها إلى جانبه خلال مشواره الفني الحافل، وذلك بالتزامن خلال تواجدهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

ونشر «تايسون» صورة جمعته بزوجته «ميرفت»، خلال حضورهما فعاليات العرض الأول لفيلم «أبو صدام» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، ليلة أمس، الذي يشارك في بطولته، ضمن مجموعة من الفنانين.

محمد ممدوح التقط مجموعة صور مع زوجته على السجادة الحمراء، وذلك في ظهور نادر لها، وقد تألقت بإطلالة سوداء أنيقة، جعلتها تظهر بجمالٍ لافت.

ودوّن محمد ممدوح على الصورة رسالة رومانسية لزوجته بكلمات بسيطة، جاء مضمونها: «شكرًا على وقفتك جمبي في حياتي».

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ولم يكن هذا هو الظهور الأول لـ محمد ممدوح بصحبة زوجته على السجادة الحمراء، إذ عادة ما يحرص على نشر صورهما سويًا خلال العديد من الفعاليات الفنّية، حيث يظهران في الصور بمشاعر من الحب والدعم سويًا.

وتزوج الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” من فتاة تُدعي “ميرفت” من خارج الوسط الفنى، في 10 يناير عام 2016، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وحرص على حضور عقد القرآن عدد كبير من النجوم،

وكشف الفنان محمد ممدوح، في إحدي اللقاءات التلفزيونية السابقة، أنه تزوج من زوجته بعد قصة حب كبيرة جمعتهما.

وذكر أن الخـلافات بينهما دائما يكون سببها “الكلاب”، حيث أنه يعشـق تربيتها ويعتبرها شيئًا رئيسيًا فى المنزل بينما هى لا تتقبلها ولا تحب وجودها فى المنزل.

محمد ممدوح في فيلم أبو صدام

ويشارك الفنان محمد ممدوح في بطولة فيلم «أبو صدام»، بالمشاركة مع الفنان الشاب أحمد داش، ومن إخراج نادين خان.

وفيلم “أبو صـدام” تدور أحداثه حول سائق الشاحنات القديم ذو الخــبرة “أبو صدام”، الذي يحصل أخيرا على مهـمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهـمته على أكمل وجه، لكنه يتعرض إلى موقـف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطـرته.

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