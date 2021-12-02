أحمد السعدني يعلن دعمه لأبو تريكة ويعلق : ” ببساطة انتوا كبيركم عجلة “

كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 03:55 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد السعدني ” عن تأييده ودعمه لنجم النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر ” محمد أبو تريكة ” بعد تصريحات الأخير حول رفضه تأييد المثلية الجنسية في الدوري الإنجليزي الممتاز .

حيث قال محمد أبو تريكة أن أن المثلية الجنسية ليست فقط ضد الدين الإسلامي وإنما ضد الطبيعة البشرية ايضًا .. وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين .

فكتب أحمد السعدني في منشور له عبر حسابه على فيس بوك في تعليقه على هذا الأمر : ” احترم حرية الإنسان تبقي رينبو تبقي سندوتش بيض بالمانجة أنت حر وافرض حريتك عليا أنا واللي جابوني أنا واعي وأقدر اتمسك بالفطرة ” .

وتابع : ” إنما تفرضها في المناهج والكرتون والجيمز وكل الأفلام والمسلسلات والكرة وتقولي حرية لا ببساطة انتوا كبيركم عجلة أنا ذنب أمي ايه ” .