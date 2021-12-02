شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الثانى للفيلم المصرى "أبو صدام"بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "أبو صدام" هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومن إنتاج مصر، وتدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.
"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.
يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري، بعدما افتتحت يوم الجمعة الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتم تكريم النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وسلمتها له الفنانة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ووالدته وزوجته، وعبر عن سعادته بالجائزة التي تحمل اسم مهرجان القاهرة وفاتن حمامة، وأن من سلمته الجائزة هي رفيقة مشواره منى زكي.
كما تم تكريم الفنانة الكبيرة نيللى بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وقدمها لها الفنان الكبير سمير صبري، وأعربت الفنانة الكبيرة نيللى عن سعادتها الكبيرة خلال تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى، وقالت نيللى إنها سعيدة وفرحانة بتكريمها، مشيرة إلى أنها لها الشرف بتكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ43، مضيفة أنها لم تعتزل الفن وترفض عددا من الأعمال التى تعرض عليها.