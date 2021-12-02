شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الثانى للفيلم المصرى "أبو صدام"بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المصرى "أبو صدام" للمرة الثانية، اليوم الخميس، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، في الساعة الـ 9:30 مساء، بمسرح النافورة، أما العرض الثالث فسيكون يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1.

فيلم "أبو صدام" هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومن إنتاج مصر، وتدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري، بعدما افتتحت يوم الجمعة الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتم تكريم النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وسلمتها له الفنانة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ووالدته وزوجته، وعبر عن سعادته بالجائزة التي تحمل اسم مهرجان القاهرة وفاتن حمامة، وأن من سلمته الجائزة هي رفيقة مشواره منى زكي.