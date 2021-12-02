شكرا لقرائتكم خبر عن قصيدة بخط مارلين مونرو وعصى هارى بوتر .. إرث هوليوود فى مزاد علنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مزاد علني ضخم هذا الأسبوع في بيفرلي هيلز على عدد من القطع التي سبق أن استخدِمَت في أفلام هوليوود، منها مثلاً زي جون ترافولتا في Pulp Fiction، ولوح ركوب الأمواج الذي استخدمه باتريك سوايزي في Point Break والسيف الضوئي للِيام نيسون ويضم المعرض الذي تقيمه دار "جوليانز أوكشنز" المتخصصة الخميس والجمعة بالقرب من لوس أنجلوس أكثر من 1200 قطعة مرتبطة بأفلام بارزة، بينها باتمان وهاري بوتروجيمس بوند، أو بمشاهير كمارلين مونرو وبروس ويليس وكيانو ريفز وسواهم.

ويقدر سعر كلا من هذه الأشياء 20 و40 ألف دولار، أما الزي الذي ارتداه أرنولد شوارزنجر في "تيرمينايتور 2" فمن المتوقع سعره سعره بما بين 20 و30 ألف دولار.

ومن القطع المعروضة أيضاً للبيع مجموعة من العصي السحرية استخدمتها شخصيات مختلفة من أفلام هاري بوتر، فيما يمكن لعشاق أفلام الحركة السعي للحصول على أسلحة مزيفة كان يستخدمها بروس ويليس عندما أدى دور جون ماكلين في سلسلة "داي هارد" أو استخدمت في تصوير "جون ويك"، ويشمل المزاد كذلك خنجراً مزيفاً يستخدم في سلسلة game of thrones لمحاربة المخلوقات الآتية من الصقيع، ويقدر سعره بما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار.

ويتنافس المزايدون كذلك على مقتنيات شخصية لمارلين مونرو، من بينها قصيدة مكتوبة بخط اليد، وملابس ارتدتها إليزابيث تايلور ودوريس داي وسواهما، وقفاز المصارعة الخاص بسيلفستر ستالونى.



مقتنيات افلام هوليوود



مقتنيات افلام هوليوود



مقتنيات افلام هوليوود



مقتنيات افلام هوليوود



مقتنيات افلام هوليوود



مقتنيات افلام هوليوود



مقتنيات افلام هوليوود