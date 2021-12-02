شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يخضع لعملية قسطرة فى القلب ويعتذر عن حفلاته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم السعودى رابح صقر، لعملية قسطرة فى القلب، مما جعله يعتذر عن حفلاته الغنائية الفترة الحالية بسبب حالته الصحية، وكتب رابح صقر عبر حسابه على تويتر، قائلا:" جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".



رابح صقر

وكان المطرب رابح صقر، حرص على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

أغنية "مرحبا" وهى الأغنية الرئيسية التى تحمل اسم الألبوم، من ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما أن رابح صفر يتعاون مع عدد من الشعراء منهم، عبد الله بو راس وقوس.