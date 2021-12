شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الصربى إمير كوستوريتسا: الخروج عن المألوف فى أفلامى إبهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، محاضرة للمخرج الصربي إمير كوستوريتسا، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتديرها المحاضرة دوبرافكا لاكيتش، وذلك علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان صبري فواز، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، المخرج محمد العدل، ومحمد حفظي رئيس المهرجان.

وقال المخرج الصربي إميركوستوريتسا، إن هناك نوع من التحرير، وسأقص عليكم ما حدث لي في الماضي، وهناك ارتباط شرطي بيني وبين ما يجري من الأحداث، ومن يشاهد أفلامي يري أنني حاولت القيام باشياء تعكس حالة ذهنية من خلال العمل بأدوات فنية مختلفة.

وتابع، وأود القول بأن هذه الافلام وصناعة السينما تعتمد علي مجموعة من الفنون، وكلما تقدمنا، يظهر أمور جديدة واعمال جديدة، وانا لم أكن طالب مجتهد وكنت اتجول في الشوارع ولولا والدي ووالداتي هما من أدخلوني لكلية السينما حتي لا اذهب للهاوية واظل بالشارع ولولا اصرارهما علي الكلية لكنت انحرفت.

بدأت مشاركتي في السينما من خلال دورا صغير وكنت اشعر بخوف شديد ان انطق جملتي في الفيلم ولكنهم قاموا بحذفها من الفيلم لشعوري بالخوف، واذا كان هناك شذوذ او خروج عن المألوف في أفلامي فهذا كان نوع من الإبهار.

إمير كوستوريتسا، هو أحد أبرز المخرجين في صربيا، إذ حصدت أفلامه جوائز عديدة من كبرى المهرجانات الدولية، من بينها حصوله مرتين على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، عن فيلميه "When Father Was Away on Business" و"Underground"، وجائزة الدب الفضي من مهرجان برلين، عن فيلمه "Arizona Dream"، فيما حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عن فيلمه "Time of the Gypsies"، كما تم اختياره عام 1993 كعضو لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، فيما أصبح رئيسا للجنة تحكيم نفس المهرجان عام 2005.