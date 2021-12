شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الثالث لفيلم "As Far As I Can Walk" بمهرجان القاهرة السينمائى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم للمرة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم "بقدر ما أستطيع المشي"، أو " As Far As I Can Walk "، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 92 دقيقة، في الساعة الـ 3:30 مساء بمسرح الهناجر، وتعقبه مناقشة. فيلم "بقدر ما أستطيع المشي"، من إخراج ستيفان أرسينيفيتش، وإنتاج عدة دول هي صربيا، لكسمبرج، فرنسا، بلجاريا، ليتوانيا، أحداث الفيلم تدور عن ستراهينيا الذي يغادر هو وزوجته أبابو غانا، في بداية أزمة المهاجرين، وتمكنا من الوصول إلى ألمانيا ولكن تم ترحيلهم إلى بلجراد، ستراهينيا يبذل قصارى جهده لبدء حياة جديدة ومع ذلك فإن العملية طويلة وتشعر أبابو وهي امرأة شغوفة تطمح لأن تصبح ممثلة في لندن بعدم الرضا عن حياتها. تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).