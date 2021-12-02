شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم خامس عروض مسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يبدأ عرض المسابقة الساعة الـ 6:00 مساء بالمسرح الصغير، ومن المقرر أن تكون مدة هذا العرض الذي يضمن 4 أفلام، هي 65 دقيقة، تعقبها مناقشة، وفيما يلي نستعرض قائمة الأفلام التي ستعرض اليوم ضمن المسابقة:

قصيدة لقرية نائية

يعرض الفيلم لأول مرة عالميا، وهو من إخراج بنج ليو، وإنتاج الصين، وتدور أحداثه في بداية 2020، حيث تم إلغاء مشروع فيلم بسبب تفشي فيروس كورونا، يعود المنتج إلى قريته بصحبة المخرج والمصور السينمائي، تختلط حقائق الحياة القروية أثناء الوباء بأحلام المخرج وذكرياته وهذا ما يلهمه لإنتاج فيلم عن الطفولة والموت والجنس.

هذا كل شيء

الفيلم يعرض لأول مرة عالميا، وهو من إخراج بوريس كليبنيكوف، ناتاليا ميخشانينوفا، وإنتاج روسيا، وأحداثه تدور أثناء الوباء. حيث خرجت جوليا وفولوديا على مضض إلى الشارع حيث يكمن الخطر في انتظارهما مع كل خطوة، قاما بزيارة متجر عادي، إلا أن الزيارة تتحول إلى صراع من أجل البقاء.

وداعات صغيرة

الفيلم الروائي يعرض لأول مرة عالميا، وهو من إخراج شانتل لياو، وإنتاج تايوان واليابان، وتدور أحداثه عن تجربة خيالية مبنية على ما شاركناه جميعا في عام 2020، مع خر وباء كورونا، عندما تكون عالقة بمفردها في الغرفة المليئة بالتذكارات، تصبح الشاشة هي النافذة الوحيدة على العالم الخارجي.

ولا حاجة يا ناجي.. اقفل!

الفيلم الوثائقي يعرض لأول مرة عالميا، وهو من إخراج يوحنا ناجي، وإنتاج مصر، وتدور أحداثه في أوقات الوباء، حيث يحتفل المسيحيون بالأسبوع المقدس افتراضيا، بما في ذلك عائلته المخرج يوحنا ناجي حيث يقضي وقته مع جدته في تعليمها الإنترنت.