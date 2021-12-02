شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة "أبو صدام": واجهنا تحديًا كبيرًا فى تصوير الفيلم بمكان واحد داخل تريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت نادين خان اعتذارها للحضور خلال ندوة فيلمها "أبو صدام" التى أقيمت اليوم على هامش مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 43، وذلك بسبب الموقف الذى حدث أمس الأربعاء وإلغاء الندوة في الموعد الذى كان محدد لها، كما وجهت الشكر لكل الذين عملوا في الفيلم ولم يتواجدوا اليوم في الندوة.

وبدأت نادين خان الندوة التي حضرها أبطال فيلم "أبو صدام" وهم محمد ممدوح، وأحمد داش، زينة منصور، هديل حسن، ومدير التصوير عبد السلام موسى، والمؤلف محمود عزت، والمنتج أحمد فهمى، بالتحدث عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العمل لاسيما وأن معظم المشاهد تم تصويرها داخل "تريلا نقل".

وأكدت نادين خان أن التصوير كان به تحدى كبير حتى يخرج العمل بشكل مختلف وخاصة في زوايا الكاميرا، والقدرة على التصوير بالعدسات التي ترغب فيا والعديد من الأمور الخاصة بالتكنيك، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق من فكرة أن 75 % من الاحداث تدور في مكان واحد وهو كبينة التريلا.

وأوضحت مخرجة "أبو صدام" ان التحدى يتمثل في عدم شعور الجمهور بالزهق أو المملل أثناء مشاهدة الفيلم، وأن لا يكون هناك تكرار، لافتة أن الأهم بالنسبة لها كانت الدراما وكذلك الحوار نفسه، وأن الشغل يكون حمل جزء كبير من الذى نشعر به.

يذكر أن العرض الأول لفيلم "أبو صدام" أقيم أول أمس الثلاثاء بحضور محمد ممدوح، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديلحسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

"أبو صدام" يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان، وتم التحضير له وتصويره على مدار عام ونص، وتدور أحداثه فى 60 دقيقة، حول سائق تريلا ذى خبرة فى عمله، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرجعن سيطرته.