شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يبكى ويعلق على حادث إطلاق النار فى rust .. لم أضغط على الزناد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، عن حيثيات حادثة المأساة أثناء تصوير فيلمه rust والتى انتهت بمقتل مصورة برصاصة حقيقية، وقال بالدوين فى مقابلة مع قناة "أى بى اس" الأمريكية: "لم يتم سحب الزناد لم أضغط على الزناد".

كما صرح بالدوين فى وقت سابق، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سى إن إن" الأمريكية بعد توقفه على الطريق للرد على بعض الصحفيين، قائلا: "هذه أمريكا كم عدد القتلى؟ ملايين على مدى 75 عاما الماضية؟ وفى جميع الحالات تقريبا دون عواقب".

وأكد بالدوين أنه يؤيد تشديد قواعد التعامل مع الأسلحة، مشيرا إلى أنه مُنع من التعليق على التحقيق، الذى لم يصل بعد إلى مرحلة الاتهام.

أما بالنسبة للتصوير، اعتبر بالدوين أنه سوف يستأنف فى القريب العاجل، وقال عن الضحية: "كانت صديقتى فى اليوم الذى أتيت فيه لبدء التصوير دعوتها لتنأول العشاء مع مخرجنا، كنا فريقًا منسقا للغاية لصنع ألفيلم معا".

وحدثت مأساة عند تصوير فيلم " rust" عندما أطلق أليك بالدوين، الذى يلعب الدور الرئيسي، النار من مسدس. وكان من المفترض أن يكون السلاح مذخرا بخراطيش صوتية، لكن كان بداخله خراطيش حقيقة، أصيبت المصورة جالينا هاتشينز بجروح خطيرة وتوفيت فى المستشفى، وأصيب المخرج جويل سوزا برصاصة فى الترقوة.