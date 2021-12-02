شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تقدم وصفة طبخ جديدة لجمهورها فى أحدث ظهور لها: هوايتي التانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خلال قيامها بمشاركة وصفة طبخ جديدة، مستعرضة في فيديو خطوات التحضير لتثير إعجاب متابعيها بمهاراتها المتعددة، وعلقت علي الفيديو قائلة :" إنتاج إمبارح أي خدمة هوايتي التانية "، وحرصت النجمة نادية الجندي على التعليق علي الفيديو قائلة :" وحشتيني ياحبيبتي"، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها.



مي عز الدين

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة، محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.