شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تعود للتمثيل فى 2021 بـ 4 أعمال بعد ابتعاد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت الفنانة ميمى جمال عن المشاركة في الأعمال الفنية على مدارالخمس سنوات الماضية، وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "لف ودوران" مع النجم أحمد حلمى والذي تم عرضه عام 2016، حيث ابتعدت ميمى عن الفن خلال هذه السنوات بعد وفات زوجها ورفيق عمرها حسن مصطفى، ومحاولة استيعاب الحياة بدونه.

وقررت ميمى جمال العودة إلى التمثيل من جديد هذا العام، بل وبشكل مكثف حيث شاركت في أكثر من عمل تم عرضه مؤخراً، كما تعكف على تصوير أكثر من عمل آخر في الوقت الحالي، والمصادفة أن كل الأعمال التي تشارك فيها من نوعية الـ 5 أو 10 حلقات، ليكون 2021 عام العودة بالنسبة لميمى جمال بعد غياب سنوات.



ميمي جمال

بداية عودة ميمى جمال كانت من خلال حدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زى القمر" والتي تم عرضها على قناة cbc في 5 حلقات والتي شارك في بطولتها داليا مصطفى، بشرى، أحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، وجسدت خلال الحدوتة دور والدة هشام إسماعيل وحماة الفنانة داليا مصطفى.

بعد عرض "مش مبسوطة"، شاركت ميمى في حدوتة بمسلسل "ورا كل باب" بعنوان "90 يوم" من 5 حلقات أيضاً، وتم عرضها على قناة الحياة، وشارك في بطولتها نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، تأليف ميرنا الفقى، وإخراج أحمد صالح.



حدوتة 90 يوم

وفى سياق متصل، تشارك ميمى جمال في بطولة مسلسل بعنوان "قانون العمل" المكون من 10 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية، وبطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محسن منصور، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وتجسد ميمى جمال شخصية راقصة أفراح وموالد شعبية، ولكنها تعتزل الرقص.

كما تصور أيضاً مسلسل آخر بعنوان "آخر دور" المكون من 12 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية كذلك، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.