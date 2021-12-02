شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الإثارة الكوميدى "Be Somebody "يتصدر شباك التذاكر الصيني نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ فيلم الإثارة الكوميديBe Somebody بصدارة شباك التذاكر الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع محققاً 22 مليون دولار وفقاً لأرقام من ارتيزان جيتواي، وكشف موقع variety أن الأفلام الثلاثة التالية احتفظت أيضاً بنفس ترتيب الأسبوع السابق.

ويبلغ حجم شباك التذاكر الصيني للعام الجاري حتى الآن 6.9 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25.8% عن نفس النقطة في عام 2019، قبل إغلاق دور السينما 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا واتباع سياسة الإغلاق في الصين والعالم بأكمله، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من صانعي الأفلام محاصرين في قصر حيث يحاولون صنع دراما إجرامية لمستثمر ثري.

ووصل مجموع إيرادات الفيلم في السوق الصينية إلى 97 مليون دولار منذ بداية عرضه في 11 نوفمبر، علماً بأنه لم يتم الإفصاح عن ميزانيته حتى الآن، والفيلم من إخراج ليوزين زيمو وبطولة ين زهينج، دينج جيجيا، يو أنتاي.

وجاء فيلم الرعب The Door Lock في المرتبة الثانية حيث حقق 6.3 مليون دولار ليصل إجمالي إيراداته إلى 31.6 مليون دولار، ويستكشف فيلم الجريمة الواقعي مفهوم الأمان للنساء عبر قصة بطلة تعيش بمفردها وتكتشف أن منزلها قد اقتحمه شخص غريب من خلال قفل الباب المفتوح والعديد من الأدلة الأخرى.

واحتل المرتبة الثالثة Railway Heroes أو أبطال السكة الحديد وهو من إخراج يانج فنج وبطولة زهانج هانيو، محققاً 4.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع ليصل إجمالي الإيرادات إلى 17.2 دولار، وتدور قصة الفيلم في أجواء تاريخية حول مجموعة من الأبطال والفيلم من إخراج فنج يانج، وبطولة وي فان، فيجن وي، هومنج يو.