شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش وبيكا بصور جديدة من الحرم خلال أداء العمرة: اللهم اكتبها لكل مشتاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له بملابس الإحرام من الحرم الشريف خلال أدائه مناسك العمرة، تزامنا مع تواجده بالوقت الحالى فى السعودية بعد تقديمه حفلتين ضمن فعاليات موسم الرياض، وعلق شاكوش على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "يارب تقبل منى"، فيما شارك حمو بيكا عبر حسابه بصور جديدة لهم، مصحوبة يتعليق "يا رب الكرم والرزق من عندك".



حسن شاكوش



شاكوش

بينما حرص على قدورة على نشر صورة له من الحرم الشريف، عبر حسابه، مصحوبة بتعليق "اللهم تقبل يارب.. واكتبها لكل مشتاق"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها.



علي قدورة



بيكا وعلي قدورة



بيكا

وفى سياق آخر كشفت المطربة أصالة عن رغبتها فى الغناء مع مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حال سمحت الظروف، حيث سألت المذيعة التى تحاورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، مين فيهم بيغنى "بنت الجيران"، لترد المذيعة حسن وعمر، لتعود أصالة للسؤال مجددًا "مين بيغنى" من طبقة عالية، لترد المذيعة "شاكوش" لتقول أصالة "أيوا أغنى مع شاكوش علشان بحب الطبقات العالية، ومفيش مانع أغنى مع شاكوش أغنية، ومع عمر كمال أغنية".

فيما هاجم المطرب الشعبى سمسم شهاب مطربى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، حيث اتهمهم بالإساءة إلى الفن المصرى، وكتب شهاب معلقا على صورة تجمع ثلاثى المهرجانات "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من تسبب فى انتشاركم وتوغلكم بين الشباب، حسبى الله فى كل إعلامى استضافكم، فى كل صحفى كتب عنكم، فى كل يد عملت شير أو لايك أو كومنت، انتم تاريخ سيئ فى جبين الفن المصرى".