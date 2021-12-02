شكرا لقرائتكم خبر عن عرض " King Richard" بمهرجان القاهرة السينمائى .. اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم لأول مرة في مصر، فيلم "الملك ريتشارد"، أو "King Richard" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على أن يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 144 دقيقة، في الساعة الـ 3 مساء، في سينما الزمالك 1.

وسيكون العرض الثانى لـ فيلم King Richard غدا 3 ديسمبر الجارى في تمام الساعة الـ 8:30 مساء في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

فيلم "الملك ريتشارد" من إخراج رينالدو ماركوس جرين، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتتناول أحداثه نظرة على كيف أصبحت نجمتا التنس فينوس وسيرينا ويليامز، بهذا التفوق بعد تدريبهم من قبل والدهم ريتشارد ويليامز.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).