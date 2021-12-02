شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتألق فى حفل "ليلة أسير الشوق" بالرياض مع محمد عبده .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة أصالة في حفل "ليلة أسير الشوق" في الرياض، مع النجم السعودي محمد عبده، ونشرت أصالة مجموعة صور لها من الحفل عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" ليلة اسير الشوق في الرياض الحبيبة عاصمة روحي كانت ليلة من ألف ليلة وليلة كل شي كان منظم وحضور الناس بهذا العدد وتفاعلهم خلّلى صوتي بأحلى حالاته".

وتابعت :"طاقة الحب كانت موجودة بكل أرجاء المكان و كل النجوم الأساتذة المشاركين كانوا في اروع حالتهم وكانت مشاركتي مع فنان العرب أستاذي الأغلى ابو نوره وسام وتكريم ..باختصار ليلة من الخيال وراح تكون ضمن اجمل ذكرياتي".



حفل اصالة



اصالة ومحمد عبده



اصالة



اصاللة



اصاله

و تحيى الفنانة أصالة حفلاً غنائياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 ديسمبر، ضمن حفلات ليالى أوايسس بموسم الرياض الترفيهى، وذلك على مسرح وسط الكثبان الرملية، بمشاركة الفنان فؤاد عبد الواحد، ليكون الحفل هو الثانى في ليالى أوايسس حيث تفتح أولى الحفلات الفنانة نوال الكويتية بعد غد السبت 4 ديسمبر.

من ناحية أخرى، كان النجمان أصالة وأحمد سعد شوقا جمهورهما ومتابعيهما لعمل فني قريب يجمعهما دون الكشف عن تفاصيله، حيث نشر سعد فيديو عبر خاصية ستوري علي حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يغني مقطعًا من أغنية "أكتر" لأصالة، معلقًا: "يالا نرجع اللي فات"، ومن جانبها نشرت أصالة، فيديو آخر وهي تغني أيضًا مقطعاً من أغنية سعد "سألت نفسي كتير" معلقة: "يلا أنا جاهزة".

وكانت المطربة أصالة، كشفت مؤخرا عن رغبتها فى الغناء مع مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، فى حالة توافرت الظروف، حيث سألت المذيعة التى تحاورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، مين فيهم بيغنى "بنت الجيران"، لترد المذيعة حسن وعمر، لتعود أصالة للسؤال مجددًا "مين بيغنى" من طبقة عالية، لترد المذيعة "شاكوش" لتقول أصالة ايوا أغنى مع شاكوش علشان بحب الطبقات العالية، ومفيش مانع أغنى مع شاكوش أغنية، ومع عمر كمال أغنية.