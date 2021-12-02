شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عرض "غدوة" لظافر العابدين بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم للمرة الأولى عالميا، فيلم "غدوة" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 96 دقيقة، ومن المقررأن تعقبه مناقشة عقب عرضه في الساعة الـ 6 مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

على ان يتم عرض فيلم "غدوه" للمرة الثانية غدا الجمعة في الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك 1، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 8:30 مساء بمسرح النافورة.

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).