شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض فيلم Memroia بمهرجان القاهرة بعد حل مشكلته التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 43، عن حل المشكلة التقنية الخاصة بفيلم "Memroia" – ذاكرة - والتي تسببت في الغاء عرضه يوم السبت الماضى، على أن يعرض غداً الجمعة ديسمبر الساعة 6.30 بقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية، وبعد غد السبت الساعة 6 مساء بمسرح النافورة، والأحد الساعة 4.30 مساء في قاعة إيوارت.

فيلم "Memroia" – ذاكرة - من إخراج أبيتشاتبونج ويرازيثاكول، ومن إنتاج عدة دول هى: كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، ولغته الأصلية هى الإسبانية والإنجليزية، ضمن قسم العروض الخاصة، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتدور "Memroia" – ذاكرة - الذى تبلغ مدته 136 دقيقة، حول جيسكا التي لم تعد قادرة على النوم بعد أن أذهلها دوي قوي عند الفجر، فجيسيكا السكوتلاندية المسافرة إلى كولومبيا، تبدأ في رحلة بحث عن كنة هذا الصوت الغريب.

الفيلم حاصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان، حيث إنه أحد أكثر الأفلام شاعرية وهدوءًا لهذا العام، فكرة شديدة التميز، وتعتمد على استخدام جماليات السينما إلى حدها الأقصى.