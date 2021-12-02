شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل زوجة المنتج الأمريكى كلارنس أفانت خلال عملية سطو مسلح على منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا منتج الأسطوانات الأمريكي الشهير كلارنس أفانت الملقب بـ" عراب الموسيقي السوداء" 90 عاماً فيما قتلت زوجته 81 عاماً أمس في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزلهما في مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجلوس أمس الأربعاء، وفقا لشبكة cnn.

ونفذ عملية السطو لص واحد أو أكثر دخلوا عنوة ليلة الثلاثاء إلى منزل افانت حيث وقعت الجريمة، وأشارت شرطة بيفرلي هيلز إلى أن وحداتها وصلت بعد الساعة الثانية فجراً إلى موقع الجريمة و"عثرت على ضحية أصيبت بطلق ناري".



كلارنس أفانت وزوجته

واضاف البيان "لم يكن المشتبه به أو المشتبه بهم في المكان.. ونقل مسعفو بيفرلي هيلز الضحية الى مستشفى محلي، لكنها للأسف فارقت الحياة.. أما الزوج كلارنس أفانت فلم يصب بأذى".

وقال مارك ستينبروك رئيس قسم شرطة بيفرلي هيلز في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء "لا أعتقد أنه هجوم عشوائي ، لكن لا يمكنني التكهن بذلك الآن.. المشتبه به أو المشتبه بهم طلقاء ولا يزال الدافع غير معروف والتحقيق جار".

وأضاف ستينبروك: "كانت جاكلين امرأة وزوجة وأم رائعة ومحبة للخير، ومقيمة في بيفرلي هيلز ، وقد قدمت مساهمة وتأثيرًا إيجابيًا لا يقاس على مجتمع الفنون". "سيفتقدها عائلتها وأصدقائها وجميع الأشخاص الذين ساعدتهم طوال حياتها الرائعة."

فيما عبرت عضوة الكونجرس كارين باس عن حزنها في بيان "لقد حزنت قلبي من أنباء هذا الصباح عن القتل المأساوي والمروع للسيدة جاكلين أفانت". "كانت السيدة أفانت نموذجًا للخدمة والعطاء لمن هم في أمس الحاجة إليها."