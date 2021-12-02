شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى .. عودة توم هاردى للموسم السادس من Peaky Blinders "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الإنجليزية الشهيرة BBC، عن ملامح جديدة للموسم السادس من سلسلة الدراما الشهيرة Peaky Blinders، ظهر من خلالها مشاركة النجم العالمي توم هاردي، بشخصيته الشهيرة ألفي سولومنز، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الإنجليزية، لقطات جديدة يظهر من خلالها النجم العالمي توم هاردي، وهو يتحدث مع النجم العالمي كيليان مورفي.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، مؤخرًا عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرين بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.

ونقلت صحيفة collider في تقرير لها مؤخرًا، تصريحات من ستيفين نايت مؤلف المسلسل الشهير، الذى أكد تحويل العمل الدرامي إلى فيلم سينمائي من المقرر عرضه فى 2023، والذي يسرد من خلاله مستقبل العائلة الأشهر فى شوارع بيرمنجهام ولندن فى الربع الأول من القرن التاسع عشر.

وكشف القائمون على المسلسل الدرامي الشهير، مؤخرًا، عن البوستر الرسمي الأول للسلسلة الشهيرة الذى ظهر فيه النجم العالمي كيلين مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، وحملت الحلقة عنوان "اليوم الأسود – Black Day".