غياب خالد الصاوي عن حضور عرض فيلم ” أبو صدام ” وظهور زوجته بمفردها

كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - غاب الفنان ” خالد الصاوي ” عن حضور عرض الفيلم الروائي ” أبو صدام ” ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43 .

فيما تواجدت زوجته ” مي كريم ” من ضمن الحاضرين لعرض الفيلم والتي كشفت في تصريحات لها عن سبب غياب زوجها عن حضور فعاليات المهرجان متحدثة عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفى في الظهر .

فقالت : ” الحمد لله هو الآن بخير ويتلقى العلاج الطبيعي ومستمر في العلاج وذلك بعد تعرّضه لوعكة صحية الفترة الماضية ” .

وكان قد ظهر الفنان خالد الصاوي في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الظهور الأول له بعد وعكته الصحية الأخيرة حيث شارك في تقديم الحفل .

يذكر أن فيلم أبو صدام قصة وإخراج نادين خان وسيناريو وحوار محمود عزت .. ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم : سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب .