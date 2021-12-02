كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - غاب الفنان ” خالد الصاوي ” عن حضور عرض الفيلم الروائي ” أبو صدام ” ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43 .
فيما تواجدت زوجته ” مي كريم ” من ضمن الحاضرين لعرض الفيلم والتي كشفت في تصريحات لها عن سبب غياب زوجها عن حضور فعاليات المهرجان متحدثة عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفى في الظهر .
فقالت : ” الحمد لله هو الآن بخير ويتلقى العلاج الطبيعي ومستمر في العلاج وذلك بعد تعرّضه لوعكة صحية الفترة الماضية ” .
وكان قد ظهر الفنان خالد الصاوي في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الظهور الأول له بعد وعكته الصحية الأخيرة حيث شارك في تقديم الحفل .
يذكر أن فيلم أبو صدام قصة وإخراج نادين خان وسيناريو وحوار محمود عزت .. ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم : سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب .
كانت هذه تفاصيل خبر غياب خالد الصاوي عن حضور عرض فيلم ” أبو صدام ” وظهور زوجته بمفردها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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