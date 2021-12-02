رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب

كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان السعودي رابح صقر عن خضوعه لعملية قسطرة في القلب وذلك عبر تغريدة كبتها على حسابه على تويتر.

وقال رابح صقر: “جمهوري الحبيب…. أعتذر عن الحفلات العامه خلال هذه الفتره وذالك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون.. احبكم ومشتاق لكم”.



This is a Twitter Statushttps://twitter.com/RabehSaqer/status/1466360611600752643?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان رابح صقر قد احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الستين وهو من مواليد 6/نوفمبر/ 1964م، في مدينة الاحساء السعودية، بدا مشواره الفني عام 1982، حيث أطلق اول ألبوم له باسم “يا نسيم الليل”، وحقق نجاحا باهرا على المستوى الجماهيري والفني.