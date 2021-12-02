فن ومشاهير

رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب

0 نشر
0 تبليغ

كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان السعودي رابح صقر عن خضوعه لعملية قسطرة في القلب وذلك عبر تغريدة كبتها على حسابه على تويتر.

وقال رابح صقر: “جمهوري الحبيب…. أعتذر عن الحفلات العامه خلال هذه الفتره وذالك لإجرائي عملية قسطره في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون.. احبكم ومشتاق لكم”.


This is a Twitter Statushttps://twitter.com/RabehSaqer/status/1466360611600752643?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان رابح صقر قد احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الستين وهو من مواليد 6/نوفمبر/ 1964م، في مدينة الاحساء ، بدا مشواره الفني عام 1982، حيث أطلق اول ألبوم له باسم “يا نسيم الليل”، وحقق نجاحا باهرا على المستوى الجماهيري والفني.

كانت هذه تفاصيل خبر رابح صقر يخضع لعملية قسطرة في القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا