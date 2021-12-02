فن ومشاهير

ظافر العابدين منتجا ومخرجا وممثلا.. عرض "غدوة" بمهرجان القاهرة السينمائي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم للمرة الأولى عالميا، فيلم "غدوة" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 96 دقيقة، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة عقب عرضه في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني غدا الجمعة في الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك 1، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 8:30 مساء بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا