ضمن المسابقة الدولية.. العرض الثاني للفيلم المصري "أبو صدام" بالقاهرة السينمائي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم للمرة الثانية الفيلم الروائي "أبو صدام"، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أبو صدام" هو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج نادين خان، ومن إنتاج مصر.

تدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، في الساعة الـ 9:30 مساء، بمسرح النافورة، أما العرض الثالث فسيكون يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.