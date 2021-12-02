بينها صور نادرة.. نجل محمد خيري يحيي الذكرى الثالثة على رحيل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا شريف خيري، الذكرى الثانية على رحيل والده الفنان الكبير محمد خيري.

ونشر "شريف" صور نادرة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: "اليوم مرور السنة الثانية على وفاتك يا حبيبي، وحشتني أوي ولسه بحس إنك موجود وداخل علينا".

وتابع: "مكانك في حتة أحسن في الجنة بإذن الله يا أطيب خلق الله وأحن أب وأجدع صاحب، الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة".

وأضاف: "رجاء الدعاء وقراءة الفاتحة على روح أبي وعلى أرواح الغاليين اللي رحلوا عنا".

الفنان محمد خيري رحل عن عالمنا يوم 2 ديسمبر 2019، وفي رصيد الفنان الراحل مجموعة من الأعمال الهامة، أبرزها: "العمر لحظة، يوم الكرامة، الضائعة، حائط البطولات، الخيط الرفيع" وغيرها من الأعمال الهامة