اليوم.. عرض فيلم "ملك الضحك" بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم "ملك الضحك"، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ملك الضحك"، من إخراج ماريو مارتوني، وإنتاج إيطاليا وإسبانيا، وتدور أحداثه في بداية القرن العشرين، في نابولي، حيث كان نجم المسرح والسينما في صعود وكان الممثل الكوميدي العظيم إدوارد سكاربيتا ملكا لشباك التذاكر، قرر محاكاة مسرحية "ابنة يوريو" وهي مأساة لأعظم شاعر إيطالي في ذلك الوقت جابرييل دانونزيو.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 132 دقيقة، في الساعة الـ 12:30 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني غدا الجمعة في الساعة الـ 12:30 مساء في سينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.