"غدوة" وندوة إمير كوستريتسا.. أبرز فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجبة ثقافية وفنية متنوعة تنتظر جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة والأربعين، اليوم الخميس 2 ديسمير، نستعرضها في السطور التالية..

المسرح الكبير

12:30 | فيلم "ملك الضحك" | إيطاليا، إسبانيا | مدته 132 دقيقة .

3:30 | فيلم "إنهم يحملون الموت" | إسبانيا، كولومبيا | مدته 75 دقيقة | تعقبه مناقشة.

6:00 | فيلم "غدوة" | تونس | مدته 96 دقيقة | جالا | تعقبه مناقشة.

9:00 | فيلم "دوار" | فرنسا | مدته 145 دقيقة .

المسرح الصغير

11:30 | مسابقة الأفلام القصيرة 4 | مدته 60 دقيقة.

1:30 | فيلم "أمي الصغيرة" | فرنسا | 72 دقيقة.

3:30 | فيلم "النهر" | لبنان، فرنسا، ألمانيا | مدته 100 دقيقة | تعقبه مناقشة .

6:00 | مسابقة الأفلام القصيرة 5 | مدته 65 دقيقة | تعقبه مناقشة.

8:30 | فيلم "جذور برية" | المجر | مدته 98 دقيقة | تعقبه مناقشة.

مسرح النافورة

6:30 | فيلم "صاروخ أحمر" | أمريكا | مدته 128 دقيقة.

9:30 | فيلم " أبو صدام" | مصر | مدته 89 دقيقة.

مسرح الهناجر

12:30 | فيلم "كفى" | لبنان | مدته 94 دقيقة.

3:30 | فيلم "بقدر ما أستطيع المشي" | صربيا، لوكسمبرج، فرنسا، بلغاريا، لاتفيا | مدته 92 دقيقة | تعقبه مناقشة

6:30 | فيلم "ماشا" | روسيا | مدته 84 دقيقة.

10:00 | فيلم "حفلة القتل" | فرنسا | مدته 90 دقيقة.

عروض سينما الزمالك 1

1:00 | فيلم "رجال الوظائف الغريبة" | إسبانيا | مدته 85 دقيقة.

3:00 | فيلم "الملك ريتشارد" | أمريكا | مدته 144 دقيقة.

6:30 | فيلم "انطوائيون" | كوريا الجنوبية | مدته 90 دقيقة.

8:30 | فيلم "رقيق" | فرنسا | مدته 93 دقيقة.

عروض سينما الزمالك 2

1:30 | فيلم "الامتحان" | ألمانيا، كردستان العراق | مدته 89 دقيقة.

3:30 | فيلم "الغريب" | سوريا، فلسطين، ألمانيا | مدته 112 دقيقة.

6:30 | فيلم "الأمير" | ألمانيا | مدته 125 دقيقة.

10:00 | فيلم "أريساكا" | الفلبين | مدته 90 دقيقة.

عروض قاعة إيوارت

1:00 فيلم "أخوات" | مقدونيا الشمالية، كوسوفو، الجبل الأسود | مدته 90 دقيقة.

3:30 | مسابقة الأفلام القصيرة 3 | مدته 74 دقيقة | تعقبه مناقشة.

عروض سينما الهناجر

7:00 | فيلم "الفيل الأزرق 2" | مصر | مدته 130 دقيقة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

من 9:40 إلى 12:10 | ملتقى القاهرة السينمائي تقديم المشروعات | حاملي بطاقة الصناعة | الماريوت.

من 11:00 إلى 12:30 | حلقة نقاشية عن عالم المرأة، وأصحاب المنتجات الرائدات في الوطن العربي | يتحدث فيها رؤى المدني، شاهیناز العقاد، لمیاء الشرایبي، درة بوشوشة، رولا ناصر | يدير المناقشة ماركوس اورسيني | الجمهور العام | الماريوت.

من 13:00 إلى 14:30 | محاضرة لإمير كوستوريتسا | يديرها دوبرافكا لاكيتش | الجمهور العام | دار الأوبرا.

من 15:00 إلى 16:30 | حلقة نقاشية مع نجوم الغد العرب لعام 2021 | يديرها ميلاني جودفيلو | الجمهور العام | دار الأوبرا.

من 16:00 إلى 17:30 | محاضرة تعميق رسم الشخصيات لكريستوفر ماك بالتعاون مع نتفليكس | حاملي بطاقات الصناعة | الماريوت.

من 17:30 إلى 19:00 | ساعة السعادة | بالدعوة | الماريوت.