"يارب الرزق من عندك".. حمو بيكا يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص مغني المهرجانات حمو بيكا، على أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

ويتواجد "بيكا" حاليا بالمملكة العربية السعودية، بعد إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر بيكا مجموعة صور من أمام الكعبة المشرفة، كما نشر صورة تجمعه بمغني المهرجانات حسن شاكوش وعلي قدورة، وعلق: "يارب الكرم والرزق من عندك".

وأحيا حمو بيكا حفلين غنائيين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة، حنجرة، وآخرون