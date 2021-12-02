"شكرا على تفانيكم الرهيب".. تامر حبيب يوجه رسالة للقائمين على القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه السيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة للقائمين على الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعلق: "أنا بجد في شدة الفخر والسعادة لإن رئيس مهرجان بلدي هو الراجل ده، اللي بمجهوده هو وفريقه الفولاذي على قد مسئولية اسم مهرجان محترم وراقي ومهم في بلد السينما العريق".

وتابع: "يا كل من شارك في هذا المهرجان، شكرا على المتعة اللي بستمتعها كل يوم، ومن أول يوم، شكرا على جرعة سينمائية شديدة الرقي والتنوع والإمتاع، شكرا على تعبكم ودأبكم وتفانيكم الرهيب".

واستكمل: "شكرا إنكم رافعين قيمة مصر قدام كل ضيف حضر من ذوي أنحاء الأرض، اللي بتعملوه ده مش سهل أبدا ويشرف أي واحد بيحب البلد دي، أنا شديد الفخر والامتنان".

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر.