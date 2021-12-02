"لا تفقد احترام الناس لك".. محمد التاجي يوجه نصيحة لرشوان توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان محمد التاجي على توجيه نصيحة إلى الفنان رشوان توفيق، مطالبا إياه بالتوقف عن الظهور في البرامج التلفزيونية، والحديث عن النزاع القائم بينه وبين ابنته.

الفنان محمد التاجي حرص على توجيه النصيحة عقب ظهور الفنان رشوان توفيق مساء أمس الأربعاء في برنامج "يحدث في مصر"، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "ياعم الحاج رشوان إنت عارف إن معزتك عندي من معزة الحاج عبدالوارث عسر الله يرحمه".

وتابع: "نصيحة لوجه الله، الموضوع لما بيزيد عن حده ينقلب لضده فرجاء حار أوقف وفورا مقابلاتك التليفزيونية والمواقع الإخبارية على السوشيال ميديا، وآخرهم مع شريف عامر ظهورك المتكرر أصبح ينتقص من تعاطف الناس معك".

وأضاف التاجي: "قضيتك عادلة والقانون سوف ينصفك فدع العدالة تأخذ مجراها، ولا تتكلم مرة أخرى في وسائل الإعلام حتى لا تفقد احترام الناس لك".

الفنان رشوان توفيق خلال ظهوره مساء أمس في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، دخل في مواجهة مع حفيده محمد عصام، الذي أجرى مداخلة هاتفية.

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن شروطه للتصالح مع ابنته، وقال: "شرطي الوحيد للتصالح أن تعودوا عما كنتم تنوون فعله وترضوا بتقسيمي للشاليهات، ولو عملوا ما يرضيني ترجع الدنيا لمجاريها".

وتابع: "أثر نفسيًا علي أن ترفع ابنتي قضية لإلغاء التوكيل خشية من خيانة الأمانة وهو أمر صعب ولن أقبله".

وأوضح: "بنتي بأفعالها هدت البيت اللي بنيته طوال عمري وهبه بنتي عمرها ما قالت إزاي يدي توفيق أيام ما كان عايش".

ومن جانبه علق الحفيد محمد عصام، وقال: "لما حصلت مبادرة الصلح قلت مفيش مشكلة الصلح سيتم بين أب وبنته، والمواضيع وصلت للجرائد والصفحات غلط، وأنا أتعرض لضغط وتلقيت أكثر من 100 مكالمة ومش عارف أرد."

وخاطبت الإعلامية هبة رشوان، ابنة رشوان توفيق، حفيده قائلة: "إذا كنت اتهاجمت أنا اتهاجمت قدك 100 مرة، وقلت في أكثر من رسالة وقلت لأختي أبوكي لا يهمه الفلوس ولا أي حاجة، هو عايزك في حضنه، وإحنا مش بنعمل تمثيلية".