هل ترغب في جعل أطفالك يأكلون البروكلي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:18 مساءً - هناك أخبار جيدة للآباء الذين يعانون مع أولادهم لإطعامهم الخضراوات، فقد توصل الخبراء إلى طريقة لجعل العشاء أقل غضباً. المفتاح هو أن تبتسم، حيث قد يأكل الأطفال ضعف عدد الخضروات إذا رأوا أولاً البالغين يستمتعون بتناول الطعام نفسه، بحسب خبراء من جامعة أستون.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: هذه النتيجة يمكن أن تساعد الأطفال على تطوير أكثر من طعم للخضروات الأقل شعبية مثل البروكلي النيء وتسهيل عموماً الأكل الصحي لدى الأطفال.

ومع ذلك، ركزت تجربة الفريق بشكل أساسي على الأطفال الصغار الذين لم يجربوا البروكلي من قبل. تم إجراء البحث من قبل عالمة النفس كاتي إدواردز من جامعة أستون في برمنغهام وزملاؤها.

وقالت السيدة إدواردز: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنّ مراقبة الآخرين يتمتعون بخضروات غير محببة بشكل عام يمكن أن تزيد من أذواق الأطفال وتناول البروكلي النيء”.

وتابعت قائلة: “إنّ نمذجة التمتع بالخضروات يمكن أن تشجع على تناول الطعام الصحي لدى الأطفال”. في دراستهم، قام الفريق باستقطاب 111 طفلاً بريطانياً تتراوح أعمارهم بين 4-6 سنوات حيث عُرض عليهم واحد من ثلاثة مقاطع فيديو.

في اثنين من مقاطع الفيديو، تم عرض الأطفال على شخص بالغ غير مألوف يأكل البروكلي النيء مع تعبير وجه إيجابي أو محايد. أما الفيديو الثالث، المستخدم كعنصر تحكم، لم يكن متعلقاً بالغذاء.

بعد ذلك، قام الفريق بتقييم رغبة كل طفل في تجربة البروكلي النيء، والذي تم تسجيله باستخدام مقياس من سبع نقاط من الابتعاد عنه، وصولاً إلى كل من البلع وقبوله، وتناولهم للخضروات كما تمّ قياس عدد غرامات البروكلي المستهلكة.

“تم استخدام البروكلي النيء بسبب مذاقه المر وكون نسبة المرارة فيه هي الأقل تفضيلاً عند الأطفال. من المحتمل أيضاً أن يكون البروكلي غير مألوف للأطفال في شكله النيء”، كما أوضح الباحثون في ورقتهم.

وجد الفريق أنّ الأطفال الذين تعرضوا لمقاطع فيديو للبالغين وهو يستمتعون بتناول البروكلي يأكلون، في المتوسط، أكثر من ضعف كمية الطعام مقارنة بالأطفال في المجموعة الضابطة، على وجه التحديد، 11 غرام (0.4 أوقية) بدلاً من 5 غرام (0.2 أوقية).

وكتب الباحثون: “أحد التفسيرات للتأثير المفيد لتعبيرات الوجه الإيجابية أثناء تناول الطعام يمكن أن يكون أنّ نقل الاستمتاع بالطعام يعطي معلومات للمراقب عن سلامة واستساغة الطعام”.

وتابعوا قائلين: “كان البروكلي النيء بمثابة تجربة جديدة لمعظم المشاركين”. “وقد يكون السبب في أنّ الأطفال قد أكلوا المزيد من البروكلي بعد مشاهدة البالغين يستمتعون بتناوله، هو لأنهم يعتقدون أنه من الممتع تناول الطعام.”

ومع ذلك، فوجئ الباحثون بأنّ رؤية البالغين يستمتعون بالقرنبيط النيء لم تؤثر على استعداد الأطفال الأولي لتجربة الخضار.

وخلص الباحثون إلى أنه “هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد ما إذا كان التعرض الفردي للبالغين الذين يستمتعون بالقرنبيط كافٍ وما إذا كانت هذه الآثار مستمرة بمرور الوقت”.