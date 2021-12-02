مكعبات ثلج لا تذوب أبداً وتبقى باردة لمدة 13 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:17 مساءً - منذ ساعتين

يمكن لمكعب التبريد الجديد الذي لا يذوب أبداً أن يحدث ثورة في كيفية الحفاظ على تبريد الطعام وشحنه. يبقى الابتكار، الذي يسمى مكعبات الثلج الهلامية، بارداً لمدة تصل إلى 13 ساعة ويمكن إعادة استخدامه مرة أخرى، فهو يحتاج فقط إلى شطفه ووضعه مرة أخرى في الفريزر.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إنّ مكعبات التبريد ليست فقط قابلة لإعادة الاستخدام، ولكنها تقضي على التلوث المتبادل الذي يحدث مع المياه الذائبة والعفن الموجود في عبوات الثلج البلاستيكية.

جاءت مكعبات الثلج الهلامية بعد أن رأى لوكسن وانغ، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا، الذي شارك في البحث، كمية الجليد المستخدمة في مصانع معالجة الأسماك والتلوث المتبادل الذي يمكن أن تنتشر فيه المياه الذائبة بين المنتجات.

وقالت غانغ صن، وهي أستاذة في جامعة كاليفورنيا، والباحثة الرئيسية، في بيان: “عندما يذوب الجليد، فإنه لا يمكن إعادة استخدامه”. ‘أردنا أن نجعل الجليد الصلب يعمل بمثابة وسيلة تبريد وأن يكون قابل لإعادة الاستخدام.”

ما يقرب من 90 في المئة من مكعبات التبريد مصنوعة من الماء وهي ناعمة الملمس مثل حلوى الجيلاتين عندما تكون في درجة حرارة الغرفة. بمجرد تجميدها، تصبح المكعبات صلبة وتتحول إلى لون غير شفاف.

وأظهرت الاختبارات المبكرة أنّ المكعبات يمكن أن تتحمل ما يصل إلى 22 رطلاً دون أن تفقد شكلها. يمكن إعادة استخدامها عشرات المرات، بمجرد غسل سريع بالماء أو التبييض المخفف، ثم التخلص منها في سلة المهملات أو مع نفايات الفناء.

أظهرت صن مثالاً على عمل مكعبات الثلج الهلامية خلال عرض فيديو. قدمت اثنين من أطباق بتري، في كلّ منها قطعة من السمك على رأسها مكعبات الثلج التقليدية أو التبريد الجديد عبر المكعبات الهلامية.

وقالت صن: “مع مكعبات الثلج الهلامية، حتى بعد ساعة، يبقون في حالة اتصال صلبة”. “ولكن مع الثلج العادي، يتمّ نقع الأسماك في وعاء كبير جداً من الماء.” هذه المكعبات القابلة لإعادة الاستخدام يمكن تصميمها أو قطعها إلى أي شكل وحجم مطلوب، قال جياهان زو، طالب دكتوراه في الدراسات العليا الذي كان يعمل في المشروع خلال العامين الماضيين.

وأضافت صن: “يمكنك استخدامها لمدة 13 ساعة للتبريد وجمعها وشطفها بالماء ووضعها في الفريزر لتجميدها مرة أخرى للاستخدام التالي”.

تم تقديم براءة اختراع للتصميم والمفهوم في تموز ويأمل الفريق في استخدام النفايات الزراعية المعاد تدويرها فقط أو المنتجات الثانوية كمواد تبريد.

وقال لوكسين وانغ، أستاذ مشارك في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية: “نريد أن نضمن أنّ هذا المنتج مستدام”.