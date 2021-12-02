“مسرحية” مروان خوري انتهت بالفشل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:17 مساءً - منذ 3 ساعات

يحضّر الفنان مروان خوري لأغنية جديدة منفردة ستحمل عنوان “مسرحية”. وكشف خوري عن بعض تفاصيلها، مشيراً الى انها مسرحية تراجيدية انتهت بالفشل، من كلماته وألحانه وتوزيع شقيقه داني خوري.

في سياق آخر، لفت خوري الى انه يحضّر أعمالاً لمجموعة من الفنانات: ماجدة الرومي، كارول سماحة، نانسي عجرم، وإليسا بأكثر من أغنية. كذلك، يستعدّ قريباً لإحياء سلسلة حفلات في قطر، سوريا والإمارات. وسيحتفل بعيد العشاق في شباط بحفلة يحييها في لبنان.

يذكر أن مروان أعلن في وقت سابق الصلح مع الفنانة اللبنانية إليسا، ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الممثلة المصرية إسعاد يونس. وتوجهت إسعاد لإليسا قائلة: “يا ست اليسا انا بعزمك مع مروان وهأكلك ملوخية وهدلعك وحمام محشي واشربك شربات لوز اتفقنا”.

فأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن حديث إسعاد في صفحتها الخاصة على “تويتر”، كان نشره أحد المتابعين وعلّقت: “ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان وأنا قريبا انشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام… وست إسعاد اتفقنا ومستنية الشربات والملوخية من إيديكي يا ست الكل”.