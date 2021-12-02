كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 12:57 مساءً - حضرت الفنانة ” هند صبري ” ندوة بعنوان ” لأنها أبدعت ” والتي أقيمت يوم أمس الأربعاء على هامش ” أيام القاهرة لصناعة السينما ” ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .
وخلال الندوة أشادت هند صبري بالفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” ونجاحها وتميزها في تقديم الكوميديا النسائية في السينما .. وأنها تمكنت من كسر حاجز الكوميديا التي لا يقدّمها إلا الرجال .
وعلى الجانب نشرت ياسمين عبد العزيز تصريح هند صبري عنها عبر حسابها على موقع تويتر من خلال خاصية الاستوري معربة عن سعادتها وتقديرها لما قالته الأخيرة عنها .
وجاء في التصريح : ” الكوميديا النسائية صعب تقديمها ولكن الوحيدة التي نجحت فيها وتميزت هي ياسمين عبد العزيز .. كسرت حكر الكوميديا على الرجالة فقط ” .. وكتبت ياسمين عبد العزيز في تعليقها على ذلك : ” حبيبتي يا هند ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تشيد بهذه الفنانة في تقديم الكوميديا النسائية : ” كسرت حكر الكوميديا على الرجالة فقط “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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