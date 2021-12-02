تعليق إبنة سعيد صالح على ظهور والدها في حفل إفتتاح كأس العرب

كتب امير فتحي في الخميس 2 ديسمبر 2021 12:57 مساءً - أعربت ” هند صالح ” إبنة الفنان المصري الراحل ” سعيد صالح ” عن تقديرها وسعادتها بظهور والدها ضمن فعاليات حفل إفتتاح بطولة كأس العرب المقامة حاليا في دولة قطر .
فنشرت هند عبر حسابها على فيس بوك صورة لوالدها من الحفل والتي ظهر به بتقنية الهولجرام في إطار حواري ساخر بينه وبين الممثل السوري ” عمار شلك ” يعكس التغير الحضاري في قطر .
وكتبت في تعليقها عليها : ” شرف ليا وفخر مالوش حدود إن أبويا الغالى سعيد صالح أحد الممثلين للفن المصرى فى حفل افتتاح كأس العرب ٢٠٢١ المقامة فى قطر ” .
وتابعت هند سعيد صالح : ” حب الناس اللى شوفته فى التعليقات مايتوصفش .. شكرا لكل القائمين على الحفل فرحتونى وأسعدتونى ” .
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