شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض وأفلام سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات وعروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى الدورة الـ43، المقامة بدار الأوبرا المصرية، حيث يشهد اليوم الخميس، سابع أيام المهرجان، العديد من العروض، على عدة مسارح بدار الأوبرا وسينما الزمالك وباقى دور العرض الأخرى، حيث يعرض عدد من الأفلام فى مواعيد عرضها الأول عالميًا أو فى أفريقيًا أو عربيًا، كما يتضمن الجدول عدة حلقات نقاشية مع صناع السينما والدراما.

جدول عروض يوم الخميس 2 ديسمبر 2021

عروض المسرح الكبير

12:30 | فيلم "ملك الضحك" | إيطاليا، إسبانيا | مدته 132 دقيقة

3:30 | فيلم "إنهم يحملون الموت" | إسبانيا، كولومبيا | مدته 75 دقيقة | تعقبه مناقشة

6:00 | فيلم "غدوة" | تونس | مدته 96 دقيقة | جالا | تعقبه مناقشة

9:00 | فيلم "دوار" | فرنسا | مدته 145 دقيقة

عروض المسرح الصغير

11:30 | مسابقة الأفلام القصيرة 4 | مدته 60 دقيقة

1:30 | فيلم "أمي الصغيرة" | فرنسا | 72 دقيقة

3:30 | فيلم "النهر" | لبنان، فرنسا، ألمانيا | مدته 100 دقيقة | تعقبه مناقشة

6:00 | مسابقة الأفلام القصيرة 5 | مدته 65 دقيقة | تعقبه مناقشة

8:30 | فيلم "جذور برية" | المجر | مدته 98 دقيقة | تعقبه مناقشة

عروض مسرح النافورة

6:30 | فيلم "صاروخ أحمر" | أمريكا | مدته 128 دقيقة

9:30 | فيلم " أبو صدام" | مصر | مدته 89 دقيقة

عروض مسرح الهناجر

12:30 | فيلم "كفى" | لبنان | مدته 94 دقيقة

3:30 | فيلم "بقدر ما أستطيع المشي" | صربيا، لوكسمبرج، فرنسا، بلغاريا، لاتفيا | مدته 92 دقيقة | تعقبه مناقشة

6:30 | فيلم "ماشا" | روسيا | مدته 84 دقيقة

10:00 | فيلم "حفلة القتل" | فرنسا | مدته 90 دقيقة

عروض سينما الزمالك 1

1:00 | فيلم "رجال الوظائف الغريبة" | إسبانيا | مدته 85 دقيقة

3:00 | فيلم "الملك ريتشارد" | أمريكا | مدته 144 دقيقة

6:30 | فيلم "انطوائيون" | كوريا الجنوبية | مدته 90 دقيقة

8:30 | فيلم "رقيق" | فرنسا | مدته 93 دقيقة

عروض سينما الزمالك 2

1:30 | فيلم "الامتحان" | ألمانيا، كردستان العراق | مدته 89 دقيقة

3:30 | فيلم "الغريب" | سوريا، فلسطين، ألمانيا | مدته 112 دقيقة

6:30 | فيلم "الأمير" | ألمانيا | مدته 125 دقيقة

10:00 | فيلم "أريساكا" | الفلبين | مدته 90 دقيقة

عروض قاعة إيوارت

1:00 فيلم "أخوات" | مقدونيا الشمالية، كوسوفو، الجبل الأسود | مدته 90 دقيقة

3:30 | مسابقة الأفلام القصيرة 3 | مدته 74 دقيقة | تعقبه مناقشة

عروض سينما الهناجر

7:00 | فيلم "الفيل الأزرق 2" | مصر | مدته 130 دقيقة

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

من 9:40 إلى 12:10 | ملتقى القاهرة السينمائي تقديم المشروعات | حاملي بطاقة الصناعة | الماريوت

من 11:00 إلى 12:30 | حلقة نقاشية عن عالم المرأة، وأصحاب المنتجات الرائدات في الوطن العربي | يتحدث فيها رؤى المدني، شاهیناز العقاد، لمیاء الشرایبي، درة بوشوشة، رولا ناصر | يدير المناقشة ماركوس اورسيني | الجمهور العام | الماريوت

من 13:00 إلى 14:30 | محاضرة لإمير كوستوريتسا | يديرها دوبرافكا لاكيتش | الجمهور العام | دار الأوبرا

من 15:00 إلى 16:30 | حلقة نقاشية مع نجوم الغد العرب لعام 2021 | يديرها ميلاني جودفيلو | الجمهور العام | دار الأوبرا

من 16:00 إلى 17:30 | محاضرة تعميق رسم الشخصيات لكريستوفر ماك بالتعاون مع نتفليكس | حاملي بطاقات الصناعة | الماريوت

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).