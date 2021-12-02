شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" بعد عرض 12حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت قناة cbc من عرض حدوتة "بينا اتفاق" آخر حواديت الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، والتي يشارك في بطولتها آية سماحة، فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوى، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ وإخراج شادى عبد السلام.

وبانتهاء عرض حدوتة "بينا اتفاق" يسدل الستار على الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" بعد عرض 12 حدوتة كل واحدة في 5 حلقات على مدار الأسابيع الماضية، وحققت هذه الحواديت ردود أفعال إيجابية ونجاحاً كبيراً، بطرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبنى وغيرها.



حواديت مسلسل زى القمر

وشهد الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" عرض حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" بطولة آيتن عامر وإخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق. و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وإخراج شيرين عادل.

كما عرض أيضاً حواديت "فوتو شوب" بطولة ملك قورة وإخراج شادى عبد السلام، "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر وإخراج معتز حسام، و"حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق ومحمود ياسمين "جونيور" وإخراج شيرين عادل، و"مريم" بطولة الطفلة ريم عبد القادر ورشا مهدى وإخراج معتز حسام، و"بينا اتفاق" بطولة عدد من الفنانين الشباب وإخراج شادى عبد السلام.

أما الموسم الأول من المسلسل فتم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وايناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.