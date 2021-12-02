شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا وحسن شاكوش وعلى قدورة بملابس الإحرام: لبيك اللهم عمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مغنى المهرجانات حمو بيكا تواجده فى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، حيث كشف بيكا عن صورته بملابس الإحرام برفقة حسن شاكوش ومطرب المهرجانات على قدورة، وعلق بيكا على الصورة التى نشرها على حساب الإنستجرام الخاص به "لبيك اللهم عمرة".

وفى سياق آخر كشفت المطربة أصالة عن رغبتها فى الغناء مع مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حال سمحت الظروف، حيث سألت المذيعة التى تحاورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، مين فيهم بيغنى "بنت الجيران"، لترد المذيعة حسن وعمر، لتعود أصالة للسؤال مجددًا "مين بيغنى" من طبقة عالية، لترد المذيعة "شاكوش" لتقول أصالة "أيوا أغنى مع شاكوش علشان بحب الطبقات العالية، ومفيش مانع أغنى مع شاكوش أغنية، ومع عمر كمال أغنية".