ديانا كرزون تتحدث عن عمق العلاقات بتعليق على صورة مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضافت النجمة الأردنية، ديانا كرزون، صورة جديدة إلى حسابها في “إنستغرام”، جمعتها بزوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، تحدثت من خلالها عن عمق العلاقات بين الأشخاص، وتحديداً إذا كانا زوجين يقيمان في منزل واحد.

وصنفت كرزون العلاقات إلى ثلاث فئات تشكلت بين حلاوتها وعمقها وحقيقتها، إذ قالت إن حلاوة العلاقات تتجسد في التفاهم والمشاركة والاختلاف والمشاجرة والتراضي، وغيرها، ثم يحدث بعدها انسجام، ثم شعور بالسعادة.

وأوضحت أن عمق العلاقات يكون في الاختيار والمسؤولية والعطاء وعدم التعلق، وغيرها، معقبة بحقيقة أن العلاقات تتشكل في توازن العلاقات الروحية، وهو “الحب”.

وكتبت ديانا كرزون، نصاً: “‏حلاوة العلاقات.. ‏نتفاهم.. نتشارك.. نبتعد.. نقترب..‏ نختلف.. نتشاجر.. نتراضى.. ننسجم.. ‏نصبر.. لا ننشغل.. لا احتياج.. ‏نشعر بالامتلاء والسعادة!”. وأردفت: “‏عمق العلاقات .. اختيار.. موافقة.. مسؤولية..‏ عطاء.. لا أحكام.. تعامل ‏عدم تعلّق.. إطلاق سراح”، مستطردة: “حقيقة العلاقات.. توازن علاقاتك الروحية (الحب)”.

وتفاعل قطاع كبير من المتابعين مع منشور ديانا كرزون، متمنين لها وزوجها أن يحميهما الله ويسعدهما، فيما تطرق البعض للتأكيد على أن ما قالته حقيقة، مؤكدين أن تلك التشكيلة منظومة جيدة للعلاقات بين الأشخاص، خاصة العلاقات الزوجية.

يذكر أن ديانا كرزون نشرت، قبل ساعات، صورة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلقت قائلة “إن الأقدار مكتوبة للجميع.. وعلينا أن نعيش بهدوء”.