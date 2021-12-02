فيديو – ابن قصي خولي يفاجئه باستقبال حار في المطار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان السوري قصي خولي مقطع فيديو مؤثراً لابنه “العميد فارس”، وهو يستقبله بالمطار بعد فترة غياب بسبب انشغاله بتصوير بعض الأعمال الفنية، ليخطف أنظار جمهوره بسبب طريقة الترحاب بينهما والتي ملأها كثير من الحب والدفء.

وظهر خولي، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في “إنستغرام”، وهو بالمطار ويقف ابنه في الطرف المقابل لصالة الخروج، وعند رؤية الطفل لوالده، صرخ قائلاً: “بابا”، وركض نحوه محتضناً إياه بقوة، إذ تأثر بشدة لرؤيته ليظلا يقبلان بعضهما لفترة من الوقت.

وعبر الفنان السوري عن سعادته برؤية ابنه، ووصفه بأنه أجمل وأثمن أشياء حياته، مؤكداً أنه سعيد بكونه أباً لمثل هذا الطفل، والذي وصفه قائلاً: “والله إن هذا الصوت وضمة الحنان والقُبلة ويدك الصغيرة الدافئة على رقبتي، وآخرها تلك التنهيدة المحملة بالانتظار؛ هي أثمن وأجمل ما أملك في حياتي”.

وقال قصي خولي إنه سعيد بولده، داعياً الله عز وجل أن يحميه ويظل سنداً في حياته، متابعاً: “الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله إنك بخير وعافية وصحة تامة.. الحمد لله على نعمة الأمومة والرعاية والطمأنينة التي تحيطك بها أمك الغالية.. الحمد لله إنك في حياتي وأنك سيد حياتي.. الحمد لله الذي يجمعنا دائماً بعد غياب، الله يحميك يا ابني ويحمي أطفال الكون جميعاً آمين”.

يذكر أن الممثل السوري قصي خولي، ووالدة ابنه التونسية مديحة الحمداني، دائماً يتشاركان بعض اللحظات العفوية مع ابنهما، حيث سبق ونشرت الأخيرة صورة عبر حسابها في “إنستغرام”، مدونة رسالة على لسان ابنها موجهاً إياها لوالده تضمنت نصيحة بالإقلاع عن التدخين.