محمد شاهين يُعلّق على تصدر أغنية مهرجانات التراند: “بقينا في حزن فني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري محمد شاهين عن حزنه الشديد بعدما تم الإعلان عن تصدر أغنية شيماء تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من طرحها، معربًا عن استيائه من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه الأشياء تقهر النجوم الذين يقدمون فناً راقياً، يليق بالدولة المصرية العظيمة.

وكتب شاهين منشورًا، عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، قائلًا: يعني بجد الواحد يقول إيه ولا يعمل إيه، إحنا بقينا في حزن فني”.

وتابع محمد شاهين: “آه والله العظيم دلوقتي مهرجان جديد اسمه شيماء، حاجة في منتهي الإسفاف، وحاجة بجد تخلي الواحد مقهور على فنه”.

وأضاف: “المهرجان في الترند الـ2، عارفين دا معناه إيه؟، كمية الشير ولفت الانتباه لموضوع زي ده في عز ما الواحد بيحاول بمجهوده الشخصي، إنه يعمل حاجة تليق بالفن المصري”.

واختتم محمد شاهين منشوره قائلاً: “لنا الله أقسم بالله أنا زهقت، من الآخر الحياة فرصة، لو جت لك امسك فيها”.