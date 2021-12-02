غزل متبادل بين هند صبري وياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة لها مرفقة بتصريحات للفنانة هند صبري، كانت قد أدلت بها خلال ندوتها في “مهرجان القاهرة السينمائي”، وأشادت فيها بموهبة ياسمين.

وكتبت ياسمين رداً على كلام هند: “شكراً حبيبتي”.

وخلال الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش “أيام القاهرة لصناعة السينما”، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لـ”مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” بعنوان “لأنها أبدعت”، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع “نتفليكس”، وأدارتها الإعلامية جاسمين طه… قالت هند صبري عن ياسمين عبدالعزيز إنها الوحيدة التي استطاعت أن تقدّم الكوميديا في السينما، وأن تكسر حاجز الكوميديا التي لا يقدّمها إلا الرجال؛ كاشفةً أن كون ياسمين عبدالعزيز امرأة فبالتأكيد واجهتها صعوبات كبيرة حتى وصلت إلى القمة.