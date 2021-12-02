“كورونا” يمنع ممثلة مغربية من حضور العرض الأول لفيلمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حال فيروس كورونا المستجد دون حضور الممثلة والمطربة المغربية خنساء بطمة العرض الأول للفيلم الذي كتبت قصته وقامت بتشخيص أحد أدواره.

وأكد مخرج الفيلم إسماعيل العراقي توضيحا لعدم حضور خنساء بطمة العرض الأول لفيلم “زنقة كونطاكت” أن إصابة الممثلة بفيروس كورونا هي التي منتعتها من الحضور وأنها لم تتعمد الغياب.

العرض الأول للفيلم احتضنته إحدى القاعات السينمائية الشهيرة في مدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يتم عرضه على صعيد جميع القاعات السينمائية في المغرب.

وتمنى طاقم الفيلم الشفاء العاجل للفنانة خنساء بطمة، حيث قال مخرجه إن الفيلم يرتكز مند البداية على حضور خنساء، مشيرا إلى أنها كتبت قصته لتجسدها هي ولا أحد غيرها.

الجدير بالذكر أن الفيلم المغربي “زنقة كونطاكت” سبق أن شارك في مهرجانات مثل البندقية في إيطاليا حيث نالت خنساء بطمة جائزة عن دورها فيه سنة 2020، وعن الدور نفسه حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في مصر.

ويحكي الفيلم قصة عازف سابق في موسيقى الروك يعود إلى مدينته الأصلية الدار البيضاء، حيث يلتقي مع شابة بائعة هوى تمتلك صوتا ذهبيا، فتجمعهما علاقة عاطفية في محاولة للهروب من واقعهما؛ فيحاول هو الإقلاع عن تعاطي الهيروين، بينما تسعى هي للهرب من حياة الشارع ولا يجد كلاهما سوى الموسيقى التي ستحتضنهما وتجعلهما يتخطيان المصاعب التي تواجههما معا في الحياة.

وتزاوج الفنانة خنساء بطمة في مسيرتها الفنية بين الغناء والتمثيل، واعتبرت تجربتها في فيلم “زنقة كونطاكت” ناجحة بالنظر إلى الجوائز التي نالتها عن دورها فيه، كما انها هي صاحبة القصة، كما أشار إلى ذلك المخرج العراقي.